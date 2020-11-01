Красота или подделка: образы Гусевой, Муцениеце и Ян Гэ в сериале «Тобол» оценили историки моды

На Первом канале состоялась премьера исторической драмы «Тобол». Сюжет разворачивается в России 1714-1716 годах. Создатели сериала постарались максимально перенести зрителей в эпоху Петра I со всеми атрибутами того времени и, конечно же, костюмами. Над ними, к слову, специалисты работали несколько лет и даже были отмечены премией «Золотой Орел». Тем не менее, историки моды нашли определенные несоответствия одеяний с эпохой, в которой происходят действия сериала. Эксперты портала Teleprogramma.pro Ася Аладжалова и Сергей Никулин разобрали образы актрис и оценили их по 10-бальной системе.

Екатерина Гусева – императрица Екатерина I

Образ императрицы в пышных царских нарядах нам знаком по сохранившимся портретам. Но на взгляд Аси Аладжаловой, один из выбранных для актрисы костюмов – неудачный. Его можно было сделать более точным.

«Костюм в красном с золотом – это отсылка к имперской власти, что означает высокий социальный статус. Да, у Екатерины были портреты, где использован насыщенный красный оттенок. Но мне кажутся странными несколько деталей. Во-первых, корсаж, который имеет имитацию шнуровки золотой тесьмой. По мне, это не очень актуально было для начала 1700 годов. И даже если бы взяли за образец платье 1740-х годов, когда такая шнуровка вошла в моду, можно было бы ее сделать натуральной, а не вышивать. Ну не кажется этот костюм таким, над которым работали три года, как утверждали создатели сериала», — резюмировала Аладжалова.

На известных портретах Екатерины I, на рукавах ее платьев были белые кружевные рукава. Костюмеры «Тобола» решили использовать золотые кружева.

«Золотые кружева использованы и для головного убора императрицы – это, видимо, стилизация фонтажа. Фонтаж – головной убор из нескольких рядов кружев, его носили в сочетании с высокой прической из кудряшек. Фонтаж, как правило, был белым. Сохранилось письмо Екатерины I, в котором она просит супруга привезти ей из Парижа «кружива на фантаж». Идея использовать фонтаж хороша – но сделан головной убор как-то странно. Заметила, что отсутствуют знаки отличия, а ведь этому в Российской Империи уделялось огромное внимание. Это мне кажется немного странным. К тому же, в массовке есть девушки в более правильных корсажах. Не понимаю, почему Екатерину так обделили. Да, силуэт платья сохранен. В то время носили кринолины на широких обручах и рукава могли быть как открытыми до локтя, так и закрытыми. Видимо, не все замыслы удалось воплотить. Небрежность такую в ее отношении не понимаю, поэтому 6 баллов», — заключила Аладжалова.

Максимальное количество баллов – 10 – за костюм Екатерины I не смог поставить и дизайнер Сергей Никулин.

«Вышивка канителью, бархат до сих пор используется в имперском стиле. Он то слегка угасает, то слишком ярко проявляется в коллекциях. Это вечная история, которая никогда не выйдет из моды, как минимум, потому что редкому человеку не хочется себя почувствовать императором или императрицей. Элементы данной стилистики до сих пор ярко представлены в бренде Dolce & Gabbana. Конечно, они редко используют этнические моменты и ориентированы на Европу, однако в эпоху Петра I мода в России тоже ориентировалась на европейскую, поэтому общие черты мы все равно можем уловить. Также этот стиль использует дом Roberto Cavalli, частично – дом Dior, вуалируя на французский манер. Этому образу я ставлю 9 из 10», — объяснил Никулин.

больше по теме Екатерина Гусева стала царицей в виртуальной реальности Актриса сыграла Екатерину Великую в экспериментальном проекте.

Агата Муцениеце – Бригитта (жена солдата)

Агата Муцениеце сыграла роль жены солдата Бригитты. Ранее актриса признавалась, что на съемках было действительно нелегко, потому что приходилось носить по несколько юбок одновременно. Историк моды Ася Аладжалова обратила внимание на чепчик героини и на кожаный корсаж.

«Головной убор хорош, конечно. Он чем-то похож и на русский северный повойник. Надо учитывать контекст эпохи. По факту рубаха со сборками была распространена в скандинавских странах. Тут почему-то сделана оборочка. С одной стороны – достоверно, с другой стороны – выдумка. Предполагаю, что у Кристины должны быть надеты две рубахи, как это было распространено в те времена, нижняя и сверху вторая, верхняя. Также отмечу, что была такая традиция – кожаный корсаж, зашнурованный спереди и с привязанными руками. Рукава привязывали потому, что были они узкими, а корсаж – прилегающим, и надеть платье сразу со всеми такими узкими деталями было невозможно. Но у героини Агаты рукава не особо узкие, поэтому непонятно, зачем они привязаны. Но колорит сохранен. 10 баллов», — сказала Аладжалова.

Сергей Никулин отметил, что в этом образе героини Муцениеце актуальны для того времени только отдельные элементы, а не весь образ в целом.

«Отдельные элементы – манжеты на камзоле, отложные воротники – используются, пожалуй, всеми домами. Самыми яркими представителями таких воротников является мужская линия дома Dior. Если говорить про корсет, то образ «лодочка» был и будет в тренде, а сочетание приталенного корсета и пышной юбки часто использовал Александр Маккуин. 8 из 10 баллов», — сделал оценку Никулин.

В «Тоболе» главные герои появляются в кадре и в полноценно верхней одежде. Историки моды заметили, что до конца XIX века женская одежда — и традиционная, и аристократическая — шилась мехом внутрь, а покрывалась сукном или шелком, в зависимости от социального статуса женщины.

«Героиня Агаты невысокого социального класса, поэтому на ней традиционный тулупчик. А вот капюшона в те времена точно не было. Голову женщины покрывали платком. Поэтому за этот образ 9 баллов», — резюмировала Аладжалова.

Сергей Никулин отметил, что сочетание ткани и меха остается актуальным.

«Хотя сейчас мир фанатеет по эко-коже, искусственному меху и замше, в эпоху Петра I об этом не задумывались, поэтому тогдашние модницы сейчас уже не смогли бы покорить подиумы. Что касается головного убора, то такие чепчики в XXI веке можно встретить разве что в переходе. Образу ставлю 8 из 10», — рассказал дизайнер.

Ян Гэ – хантыйка, влюбленная в персонажа Вольфганга Черни

Героиня актрисы Ян Гэ появляется в традиционной русской одежде уже будучи служанкой в доме Ремезова.

«Сарафаны такие носили до конца XIX века крестьянки в старообрядческих северных губерниях. Косоклинный сарафан, к нему надета рубаха с очень длинными рукавами, которые собраны складками от локтя до запястья. По сути, это один из самых архаичных вариантов русского традиционного костюма, из тех, что дожили до ХХ века. А вот меховой наряд Ян Гэ уже остяцкий (Остяки – это старое название современных хантов, — Прим.авт.). На фотографиях XIX века, сделанных исследователями этнографических экспедиций, остяцкие женщины одеты в подобную одежду, где часть меха была вывернута наружу. Остяцкая одежда была покрыта узорами. Здесь мы видим, что вышивку заменили надетым сверху восточным халатом, подбитым разноцветным шелком, хотя должна быть и вышивка, и украшения. Что касается татуировок на лице, я не увидела татуированных лиц на изображениях тех времен. Также отмечу, что историческая правда соблюдена в плане использования поношенной рваной одежды. Круто, что современный российский кинематограф понимает, что костюмы не должны быть новыми. Мой вердикт – 10 баллов», — сказала Аладжалова.

Сергей Никулин отметил, что силуэты, подобные наряду героини Ян Гэ, часто используют китайские и японские бренды.

«Самым ярким примером можно назвать Едзи Ямамото. Но у него этническая история получила новое прочтение за счет современных тканей. Эдакое новое видение прошлого на европейский манер. Поскольку образ крайне эклектичен, очень устарел и прям вот на любителя, я ставлю ему 4 из 10. Что касается верхней одежды, то в образе модное и вкусное сочетание цветов: розовый, зеленый, белый и серый. Это цветовая палитра подиумного коммерчески успешного образа, применимого в современности. Разумеется, для того чтобы этот наряд перешел из разряда исторического костюма в разряд «трендового» нужно новое прочтение. Здесь слишком много элементов, которые имеют место быть, но должны быть более дозированными. Оценка – 5 из 10», — заключил Никулин.

Подводим итоги

Модные эксперты портала Teleprogramma.pro оценили наряды героинь следующим образом. Средний балл за костюм Екатерины Гусевой – 7,5 баллов. Все образы Агаты Муцениеце получили среднюю оценку — 8,75. За костюмы Ян Гэ модные критики поставили 7,5 баллов.

Нам интересно и мнение читателей.

Справка Teleprogramma.pro

Ася Аладжалова – историк моды, коллекционер винтажной одежды и аксессуаров, создатель и руководитель театра исторического костюма «Ретрообраз», автор блога «Мода в книгах». Закончила филологический факультет МГУ, студентка магистратуры Московской высшей школы социальных экономических наук, отделение «Теория моды».

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».