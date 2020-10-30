По-молодежному: Успенская в модных кюлотах дополнила образ грубыми ботинками

Любовь Успенская слывет настоящей модницей. 66-летняя королева русского шансона решила показать своим фанатам, как выглядит ее гардеробная. В модных белоснежных кюлотах и грубых ботинках, которые в этом сезоне скупили все модницы, она позировала в комнате внушающих размеров.

«В силу того, что я певица востребованная и гастролирующая, мой гардероб наполнен разными концертными платьями и нарядами, за каждым из которых стоит целая история», — написала Успенская и предложила рассказать подписчикам о всех вещах в прямом эфире Instagram.

Поклонники именитой артистки с радостью восприняли это предложение.

«Покажите и расскажите нам! Очень хочется! Вы красавица и труженица, обожаем Вас», — писали пользователи Сети.

В одном из интервью Любовь Успенская призналась, что в ее окружении всегда много молодежи. Так, к примеру, среди подруг певицы значится: Наталья Чистякова-Ионова, Кети Топурия и Слава.