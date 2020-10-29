Розовое облачко: Вера Брежнева в «золотых» брюках и плюшевой шубе отметилась на улице

Вера Брежнева не скрывает, что любит путешествовать. Несмотря на то, что в этом году из-за пандемии коронавируса авиасообщения со многими странами закрыты, девушке удалось побывать в Италии, где она даже собрала урожай маслин на территории усадьбы, а потом приехать в Киев. На своей родине певица наслаждается обществом родных и старшей дочки Сони, которая приехала к ней из США. Пока артистка отдыхает, она делится то честными фото без макияжа, то архивными кадрами.

По всей видимости, поклонники успели соскучиться по ярким выходам певицы. Вера, как известно, не раз признавалась одной из самых красивых россиянок. Она умело подчеркивает свою женственность нарядами. При этом на сцене артистка блистает в роскошных платьях, а в обычной жизни — чаще всего носит джинсы, спортивные костюмы или наряды нюдовых оттенков. Однако в фан-аккаунте звезды появился ее архивный снимок, где она гуляет по городу в экстравагантном луке.

В кадре Брежнева предстала в «золотых» зауженных брюках и плюшевой объемной шубе нежно-розового цвета. Артистка дополнила образ ботильонами на шпильке с острым носом. Наряд в стиле женской моды Нью-Йорка пришелся по вкусу ее поклонникам. многие отметили, что певице идет все.

«Какие золотые брючки», «О трендовая шубка», «Такая зефиристая», «Словно подросток», «Очень мило», «Вера во всем бесподобна», «Какая красотка, просто ах», «Нереальная красавица», «Шубка огонь», — стали комментировать пост подписчики.