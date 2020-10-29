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«Элегантно и возвышенно»: Васильев назвал обувь, в которой дамы выглядят особенно женственно

Этими знаниями историк моды поделился в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале.

«Элегантно и возвышенно»: Васильев назвал обувь, в которой дамы выглядят особенно женственно
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Александр Васильев нередко дает в эфире «Модного приговора» советы женщинам о том, как выглядеть привлекательными в глазах мужчин.

Он, к примеру, признал, что сильная половина человечества действительно реагирует на красные наряды женщин. Кроме того, Васильев замечал, что похожими свойством обладают и белые одеяния, которые практически всегда выглядят эффектно. Неслучайно многие голливудские звезды облачаются в них на красные ковровые дорожки.

«Элегантно и возвышенно»: Васильев назвал обувь, в которой женщина выглядит особенно привлекательно Васильев объяснил, почему каждая женщина должна купить себе обувь на шпильках Появившись однажды в гардеробах дам, она не собирается исчезать оттуда. Александр Васильев нередко дает в эфире «Модного приговора» советы женщинам о том, как выглядеть привлекательными в глазах мужчин. Он, к примеру, признал, что сильная половина человечества действительно реагирует на красные наряды женщин, как быки на плащи тореадоров. Кроме того, он замечал, что похожим свойством обладают и белые одеяния, которые практически всегда выглядят эффектно. Не случайно многие голливудские звезды облачаются в них на красные ковровые дорожки. Кроме того, историк моды обратил внимание на обувь с каблуком-шпилькой, которая всегда находится под прицелом мужских глаз. Любопытно, что знаменитый каблук появился в послевоенные годы, когда на авиационных складах остались в изобилии стальные шурупы. Из них и стали делать каблуки-шпильки. Васильев признал, что они совсем не практичны – портят паркеты, застревают на эскалаторах и порой просто неудобны. Но… «Моды этой никто никогда не отменял. И когда женщина гарцует на шпильках это выглядит очень элегантно, возвышенно и по-особенному женственно», - прокомментировал ведущий программы.
Васильев назвал обувь, в которой женщина выглядит особенно привлекательно. Фото: Global look press

Кроме того, историк моды обратил внимание на обувь с каблуком-шпилькой, которая всегда находится под прицелом мужских глаз. Любопытно, что знаменитый каблук появился в послевоенные годы, когда на авиационных складах остались в изобилии стальные шурупы. Из них и стали делать каблуки-шпильки. Васильев признал, что они совсем не практичны: портят паркеты, застревают на эскалаторах и порой просто неудобны. Но…

«Моды этой никто никогда не отменял. И когда женщина гарцует на шпильках, это выглядит очень элегантно, возвышенно и по-особенному женственно», — прокомментировал ведущий программы.

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