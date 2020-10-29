«Элегантно и возвышенно»: Васильев назвал обувь, в которой дамы выглядят особенно женственно

Александр Васильев нередко дает в эфире «Модного приговора» советы женщинам о том, как выглядеть привлекательными в глазах мужчин.

Он, к примеру, признал, что сильная половина человечества действительно реагирует на красные наряды женщин. Кроме того, Васильев замечал, что похожими свойством обладают и белые одеяния, которые практически всегда выглядят эффектно. Неслучайно многие голливудские звезды облачаются в них на красные ковровые дорожки.

Кроме того, историк моды обратил внимание на обувь с каблуком-шпилькой, которая всегда находится под прицелом мужских глаз. Любопытно, что знаменитый каблук появился в послевоенные годы, когда на авиационных складах остались в изобилии стальные шурупы. Из них и стали делать каблуки-шпильки. Васильев признал, что они совсем не практичны: портят паркеты, застревают на эскалаторах и порой просто неудобны. Но…