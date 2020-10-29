«Светлое пальто считается полнящим, это не так»: Хромченко разрушила популярные фэшн-стереотипы

Тем не менее черные комплекты действительно визуально стройнят фигуру.

В эфире «Модного приговора» на Первом канале заговорили о светлых пальто. Многие россиянки опасаются покупать их, полагая, что они слишком непрактичны. Кроме того, некоторые дамы боятся, что подобный наряд визуально увеличит их в размере.

Тем не менее Александр Васильев заметил, что светлые тона сегодня в тренде. Один из самых эффектных, по мнению историка моды, это белый оттенок. Осенью 2020 года он является одним из самых трендовых. Фаворитом сезона становится и цвет кэмел, который вряд ли когда-либо выйдет из моды.

Эвелина Хромченко заявила, что вещи этого оттенка станут неплохим финансовым вложением, тем более он освежает внешность. Что касается укрупняющего эффекта светлых вещей, то с подобным утверждением ведущая шоу категорически не согласилась.

«Светлое пальто считается непрактичным, полнящим, но это на самом деле глубоко не так. Светлое пальто выглядит жизнеутверждающе», — заверила стилист.

В то же время эксперт подтвердила другой фэшн-стереотип, который касается черных вещей. Она считает, что данный оттенок на самом деле стройнит.