«Теплая осень»: Пелагея в мини-платье и плотных колготках позировала с тыквами

Пелагея раньше часто становилась наставницей на шоу «Голос», но теперь она занята на других проектах. В этом году певица попала в кресло жюри КВН. Летом она ездила в Крым, где снималась в «Высшей лиге» в стильных летних нарядах. Однако с наступлением осени артистка почти пропала из вида. Ее концерты были перенесены из-за коронавируса, поэтому девушка вернулась домой и уделила время дочке Таисии.

больше по теме Стиль в мелочах: Пелагея предстала за кулисами в платье из алого шифона с корсетом Певица вынуждена была сообщить поклонникам печальную новость.

Фанаты успели соскучиться по исполнительнице романсов. Однако 28 октября она поделилась свежими фото. Пелагея предстала на улице в приталенном мини-платье черного цвета с цветочным принтом. Темные колготки и ботинки на шнуровке дополнили ее образ. Также певица выпрями и распустила волосы, по-новому уложив челку в стиле Кейт Миддлтон.

На другом фото Пелагея позировала уже на работе, дополнив образ черной туникой с меховой оторочкой и бежевой сумкой. Пост был сопровожден хэштегами: «теплая осень», «как вы так похудели».