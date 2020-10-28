«Сошла с трапа»: Лопырева в белоснежном силуэтном платье запечатлелась в Судане

Виктория Лопырева является первой Донской красавицей. Она даже получила титул «Ростовская красавица». Не удивительно, что девушка построила карьеру модели, а потом также стала заниматься предпринимательством. Эффектная блондинка год назад вышла замуж за Игоря Булатова. У пары на тот момент уже подрастал общий сын Марк Лео. Теперь влюбленные неразлучны. Они вместе путешествуют по миру. Последние несколько месяцев супруги наслаждаются отдыхом в Турции.

Однако Виктория решила вспомнит, как два года назад была послом FIFA. Перед чемпионатом мира по футболку она объездила много стран, включая Судан. Тогда модель сошла с самолета в белом платье из шелка с кейпом из тонкого шифона, прикрывшего декольте. Босоножки дополнили ее элегантный образ. Знаменитость должна была выступить на конференции перед публикой.

А позже Лопырева уже в длинном платье в пол с разрезом и кружевной накидке появилась на светском рауте.

«Это конечно, был небольшой шок для представителей Республики, когда я сошла с трапа самолета в ослепительно белом платье, единственная девушка во всей делегации», — отметила звезда.

Поклонники восхитились блондинкой. Многие отметили, что она прекрасно держится на публике, а ее стиль очень женственный и соответствует торжественному случаю. «Какой у тебя образ. Сдержано и очень красиво», «Ты очень мудрая девушка», «Тобой однозначно можно и нужно гордиться», «Словно первая леди», — прокомментировали пост подписчики.