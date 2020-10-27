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Как советует Хромченко: Навка появилась на съемках «Ледникового периода» в черной куртке-косухе

Фигуристка принимает участие в популярном телешоу в качестве судьи.

Как советует Хромченко: Навка появилась на съемках «Ледникового периода» в черной куртке-косухе
Татьяна Навка. Фото: Global look press

Фэшн-эксперт программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко отметила, что кожаная куртка-косуха в этом сезоне – настоящий маст-хэв. Без нее нельзя обойтись любой уважающей себя моднице. Учитывая, что многие дизайнеры предлагают в своих коллекциях базовую модель, то прослужит она своей хозяйке долго.

По совету Хромченко на кожаную косуху обратила внимание Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка появилась на съемках очередного выпуска «Ледникового периода» в черной куртке. В качестве укладки 45-летняя фигуристка предпочла высокий хвост.

Татьяна Навка с членами жюри шоу
Татьяна Навка с членами жюри шоу «Ледниковый период». Фото: instagram.com/t.a.tarasova/

В новом сезоне шоу «Ледниковый период», напомним, Татьяна Навка впервые занимает место по другую сторону — она теперь член жюри. Вместе с Татьяной Тарасовой, Еленой Исинбаевой и приходящими звездными гостями, в числе которых уже отметились Филипп Киркоров, Андрей Бурковский и другие, звезда ледовых шоу оценивает номера участников.

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Звездный стильмода и стильНавкаТатьяна НавкаТатьяна Навка образТатьяна Навка последние новостиШоу "Ледниковый период"Эвелина Хромченко