Как советует Хромченко: Навка появилась на съемках «Ледникового периода» в черной куртке-косухе

Фэшн-эксперт программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко отметила, что кожаная куртка-косуха в этом сезоне – настоящий маст-хэв. Без нее нельзя обойтись любой уважающей себя моднице. Учитывая, что многие дизайнеры предлагают в своих коллекциях базовую модель, то прослужит она своей хозяйке долго.

По совету Хромченко на кожаную косуху обратила внимание Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка появилась на съемках очередного выпуска «Ледникового периода» в черной куртке. В качестве укладки 45-летняя фигуристка предпочла высокий хвост.

В новом сезоне шоу «Ледниковый период», напомним, Татьяна Навка впервые занимает место по другую сторону — она теперь член жюри. Вместе с Татьяной Тарасовой, Еленой Исинбаевой и приходящими звездными гостями, в числе которых уже отметились Филипп Киркоров, Андрей Бурковский и другие, звезда ледовых шоу оценивает номера участников.