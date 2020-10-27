Елена Летучая в алом платье Dior c фатиновой юбкой устроила фотосессию в пустыне

Елена Летучая прославилась благодаря передаче «Ревизорро». Десять лет назад ей приходилось много ездить по России и посещать общественные места, проверяя их на соблюдение санитарных норм и правильное оказание услуг. А вот когда блондинка покинула проект, то захотела расширить географию со своим собственным проектом, но врачи запретили ей перелеты. Некоторое время девушке пришлось провести без путешествий, но теперь она снова покоряет новые страны вместе с мужем Юрием Анашенковым.

больше по теме Летучая похвасталась шикарным отдыхом на Занзибаре, который обходится ей в 36 тысяч в сутки Компанию телеведущей составляет муж Юрий Анашенков.

На днях Елена улетела в Дубай. Она была там уже не раз, но решила именно в этой стране провести свой отпуск. Телеведущая призналась, что это было не просто, так как из-за пандемии проходится сдавать анализы на коронавирус и следить, чтобы рейс не был отменен. По этой причине на курорт девушка прилетела одна. Но это не мешает ей наслаждаться отдыхом. Очередной день она решила разбавить модной фотосессией, так как успела позагорать на пляже.

Летучая повторила съемку в пустыне, которую устраивала несколько лет назад. На этот раз она облачилась в алое платье на тонких бретельках с фатиновой юбкой Dior. Блондинка позировала под раскаленным солнцем, демонстрируя грацию. Ее волосы были собраны в пучок, а на шее красовался чокер.

«Вам понравились фото в красном. Ловите еще красоты», — написала звезда.

Поклонники были впечатлены женственным луком телеведущей. Многие одарили ее комплиментами, так как обычно она носит наряды белых или черных цветов. «Как-же красива», «Как вам красный к лицу!!!», «Такая женственность», «Роскошно», «Великолепный образ», — прокомментировали пост подписчики.