Стильная зебра: Ляйсан Утяшева выбрала платье в полоску от Yves Saint Laurent

Телеведущая поделилась кадрами, на которых предстала в женственных нарядах от кутюр.

Ляйсан Утяшева уже давно не является частью большого спорта. Она была выдающейся гимнасткой, но из-за травм девушка оставила эту стезю. Чемпионка около десяти лет назад начала карьеру телеведущей. Девушке поручили вести шоу «Танцы» на ТНТ. Тогда жена Павла Воли стала работать над собой. Год назад она похудела, хотя после родов долгое время позволяла себе есть любую еду и не следила за фигурой.

Также Утяшева стала больше интересоваться модой. Если раньше она тратила деньги на люксовые наряды редко, то теперь большая часть ее гардероба состоит из платьев и костюмов Dior, Versace. По словам самой девушки, ей нравится качество вещей, поэтому ей не жалко отдавать баснословные суммы за хорошее пальто.

Для фотосессии Ляйсан выбрала полосатое мини-платье под зебру от Yves Saint Laurent. Черные ботильоны дополнили образ. Спортсменка старалась принимать необычные позы, чтобы выгодно показать фигуру и наряд.

Потом жена Павла Воли сменила аутфит. Она надела жакет под цвет черного кроп-топа и зауженные брюки. Девушка собрала волосы в хвост и показала свою другую сторону, представ уже не хрупкой гимнасткой, а сильной спортсменкой. Поклонники восхитились тому, как телеведущая умеет перевоплощаться.