«Символ модной жизни»: что означают черепа на одежде, объяснил Васильев

Сейчас эти рисунки можно увидеть на моделях марок самого различного уровня.

Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале заговорил о символе черепа, который часто можно увидеть на современных моделях одежды, а также в аксессуарной группе. Ведущий программы заметил, что сегодня он очень актуален, однако имеет довольно древние корни.

больше по теме Высоцкая в маленьком черном платье и терракотовых туфлях на низком каблуке восхитила Крутого Также образ понравился Ирине Безруковой.

Прежде всего, это католический символ, его можно встретить во многих монашеских орденах еще со средних веков. Позже его стали использовать масоны, организуя свои секретные вечера и сессии.