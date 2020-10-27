«Символ модной жизни»: что означают черепа на одежде, объяснил Васильев

Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале заговорил о символе черепа, который часто можно увидеть на современных моделях одежды, а также в аксессуарной группе. Ведущий программы заметил, что сегодня он очень актуален, однако имеет довольно древние корни.
Прежде всего, это католический символ, его можно встретить во многих монашеских орденах еще со средних веков. Позже его стали использовать масоны, организуя свои секретные вечера и сессии.
«В ХХ веке знаменитый английский дизайнер Александр Маккуин очень часто использовал именно мотив черепа в аксессуарах. После ухода из жизни Маккуина другой дизайнер Филипп Клэй стал популяризировать по-новому череп. Но и множество марок в Китае, а также в других странах используют точно такой же символ для того, чтобы пригвоздить к своим работам молодежь. Да, символ смерти стал символом модной жизни», — прокомментировал историк моды.