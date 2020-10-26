«Уютная»: Равшана Куркова в шелковой юбке и рубашке оверсайз предстала у плиты

Равшана Куркова всегда отличалась своей особой природной красотой. Девушка с юных лет снимается в кино. При этом, повзрослев актриса мало изменилась внешне. А ведь недавно она отпраздновала 40-летие. Звезда не скрывает, что следит за питанием, занимается спортом, но также она благодарна хорошим генам.

Не так давно Куркова вернулась из командировки. Несколько съемочных дней она провела у моря. Девушка сначала предстала в модных широких джинсах, а потом прогулялась в брюках клеш и песочном жакете. Тогда она восхитила поклонников своим вкусом. Как оказалось, даже дома актриса выглядит очень женственно. На новых фото Равшана позировала у плиты. Она готовила ужин, облачившись в юбку макси из голубого шелка. Дополнила образ белая рубашка оверсайз.

Девушка сделала высокий небрежный хвост и подчеркнула природные черты лица неброским макияжем.

«Хороша ложка к обеду, а посуда и аксессуары хороши всегда», — отметила она.

Куркова полакомилась салатом из руколы с инжиром и грецким орехом. Поклонники оценили ее образ, а также кулинарные навыки. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Марина Корабель.

«Уютная домашняя обстановка и образ получился соответствующий. Все очень гармонично. Небрежный текстурный хвостик, белая свободная рубашка и шелковая юбка. Очень женственно и расслаблено», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является стилистом, парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.