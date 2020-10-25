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По-домашнему: 57-летняя Изаксон в глянцевом пуховике и трико с лампасами провела уикенд на озере

Главное для возлюбленной Дмитрия Маликова на отдыхе с семьей - это комфорт.

По-домашнему: 57-летняя Изаксон в глянцевом пуховике и трико с лампасами провела уикенд на озере
Елена Изаксон. Фото: Globallookpress.com

Младшая дочка Елены Изаксон — 20-летняя Стефания — занимается выпуском авторской осенней коллекции. Девушка выступает в качестве модного дизайнера, разрабатывая собственную линию одежды для современных женщин. А вот 57-летняя мама юного модельера в первую очередь отдает предпочтение комфорту и практичности, особенно, если речь заходит о прогулках с семьей. Свой уикенд чета Маликовых провела на озере. Свежими кадрами в Instagram делилась дочка именитого композитора и певца Дмитрия Маликова. Стеша показала нетривиальный осенний лук своей звездной мамы, который привлек внимание фолловеров.

Певец Дмитрий Маликов с семьей
Елена Изаксон в глянцевой дутой куртке и трико прогулялась с семьей у озера. Фото: Instagram.com/steshamalikova

Свой уикенд на озере Изаксон провела в утепленной глянцевой дутой куртке и трико с лампасами. Образ возлюбленной музыканта дополнила бейсболка. А вот от макияжа Елена отказалась, отдав предпочтение естественности. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на прогулку певец отправился со своей второй половинкой, дочкой Стефанией и сыном Марком, которого певец не спускал с рук.

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