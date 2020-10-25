В стиле Лондона: 58-летняя Малинина в карамельных брюках из кожи придала фигуре стройности

Еще Александр Васильев в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале рассказал о том, что костюмная группа в осеннем сезоне 2020 года окажется на пике популярности. Во-первых, такие наряды позволят женщинам избежать ошибок в сочетании предметов гардероба. А во-вторых, правильно подобранный комплект может визуально вытянуть силуэт. С этим мнением согласна и имидж-стилист Ольга Линцова. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro модный эксперт уточнила, что брючная вариация костюмов вполне может придать любой фигуре стройности. Именно этим эффектом и воспользовалась 58-летняя Эмма Малинина.

Она последовала совету имидж-специалистов, подобрав нетривиальный осенний лук в монохроме, что выгодно подчеркнуло особенности ее фигуры. Жена Александра Малинина облачилась в карамельный костюм, состоящий из косухи с поясом и брюк с высокой посадкой. Таким образом, избранница артиста сделала акцент на талии. Аксессуары Эмма подобрала в той же цветовой палитре. Так, ее аутфит дополнили остроносые золотистые сапожки, сумочка-клатч и топ, который возлюбленная певца надела под косуху.

В таком модном луке Эмма Малинина отправилась на прогулку с любимцем семьи. Свои каникулы жена эстрадного исполнителя проводит в Лондоне. Известно, что вместе с семьей певец давно обосновался в Мюнхене.