«Фигуристая»: Анна Нетребко в черном платье в пол с кружевом выступила на сцене в Милане

Оперная дива смогла произвести впечатление не только на поклонников, но и на Лину Дембикову — ведущую программы «Перезагрузка» на ТНТ.

Анна Нетребко в этом году пережила много неприятных моментов. Она сильно опечалилась, когда три месяца провела в самоизоляции в своей квартире Вене. А недавно артистка заразилась коронавирусом, когда приехала в Москву. Даже свой день рождения пришлось отметить в больнице. Но в октябре она уже встала на ноги и после поездки домой приехала в Милан, где накануне дала первый концерт после выздоровления.

Нетребко тщательно готовилась к появлению на сцене Ла Скала. В перерывах между репетициями артистка успевала гулять по городу и демонстрировать стильны образы. В итоге ей удалось восхитить поклонников в очередной раз. Она появилась на публике в пышном алом платье-бюстье. На ее плечах была накидка из органзы в тон наряду. Оперная дива сделала легкие локоны и накрасила губы алой помадой.

Второй раз на сцену она поднялась уже в черном платье по фигуре с кружевом и эффектом мерцания. Нюдовые вставки позволили ей подчеркнуть постройневшую фигуру. Поклонники были очарованы красотой 49-летней звезды.«Наряд шедевральный!!», «Какая все же она роскошная!!!», «Божественное платье», «Гордость наша», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила образ Нетребко стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова.

«На самом деле, очень красивый цвет, дорогой, благородный. Да, может, мы можем сказать активно, что сейчас не самое популярное направление — это пышные платья. Но! Отдать должное, у нее сейчас хорошая форма, красивая кожа, красивое телосложение, она фигуристая. Она при этом правильно элегантно прикрыла руки. Мне нравятся крупные аксессуары. Два таких крупных акцента. Даже красная помада в данном случае очень гармонична! Сама по себе Нетребко вытягивает такие сильные образы», — высказалась звезда.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, Арт-академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.