«Триумф пластмассы»: Васильев рассказал о модной обуви, которую давно оценили в Голливуде

Александр Васильев в эфире «Модного приговора» представил публике суперактуальную на сегодня обувь с прозрачным каблуком. Как оказалось, такие модели – не изобретение сегодняшнего дня. Они периодически возвращаются на мировые подиумы, волнуя фантазию кутюрье.

По словам ведущего шоу, эти каблуки выполнены из пластиглаза, прозрачного полимера. Впервые они вошли в моду в 1930-е годы в Голливуде.