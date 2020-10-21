«Триумф пластмассы»: Васильев рассказал о модной обуви, которую давно оценили в Голливуде

Александр Васильев в эфире «Модного приговора» представил публике суперактуальную на сегодня обувь с прозрачным каблуком. Как оказалось, такие модели – не изобретение сегодняшнего дня. Они периодически возвращаются на мировые подиумы, волнуя фантазию кутюрье.
По словам ведущего шоу, эти каблуки выполнены из пластиглаза, прозрачного полимера. Впервые они вошли в моду в 1930-е годы в Голливуде.
«Джоан Кроуфорд — одна из первых актрис, которая стала носить прозрачную обувь на прозрачных каблуках с прозрачным верхом. Можно сказать, это был триумф прозрачной пластмассы! Позднее, и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е, и много раз в 80-е и позднее такого рода каблуки разных форм и конфигураций входили в моду», — поведал Александр Васильев.