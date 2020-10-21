Леди в красном: Пегова прислушалась к совету Хромченко и приобрела актуальное платье

42-летняя Ирина Пегова недавно стала участницей проекта Первого канала «Ледниковый период». Актриса не жалуется на усталость и трудности, а просто наслаждается опытом, заряжая своей энергией окружающих.

больше по теме Бузова пошла на эксперимент с имиджем и сделала из волос длинный жгут на прямой пробор Обновленный имидж звезды сразу же оценила Яна Рудковская.

«Так классно! Когда приятно кататься, просто кататься, катиться!» — сказала она.

Звезда предстает на ледовой арене в ярких образах – от озорной девчонки в юбочке-солнце до неподражаемой Фриды в цветочном венке. В жизни звезда тоже предпочитает заметные аутфиты, тем более, они сейчас в тренде.

Эвелина Хромченко посвятила не одну передачу «Модного приговора» красным платьям. Ведущая уверена, что этот цвет обладает особым магнетизмом, притягивая внимание мужчин. Кроме того, монохромные красные образы сегодня очень актуальны, а маленькие платья этого оттенка вполне способны потеснить знаменитые шанелевские черные мини.

Ирина Пегова словно прислушалась к совету эксперта и отметилась после участия в ледовом шоу в красном актуальном платье.