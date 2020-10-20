«Фигура позволяет»: 45-летняя Навка в платье-футляре с бретелями в виде цепей пришла в «Останкино»

Экс-партнерша Романа Костомарова в танцах на льду — 45-летняя Татьяна Навка, как говорит историк моды Александр Васильев, обладает личным стилем и отменным вкусом там, где речь заходит о звездном гардеробе. Одевается фигуристка сдержано, но при этом очень необычно, умело подчеркивая достоинства своей фигуры.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что жена Дмитрия Пескова всегда выглядит утонченно и изыскано. И все благодаря нетривиальным женственным образам. К примеру, на съемки к Ивану Урганту в «Останкино» спортсменка пришла в силуэтном платье-футляре с бретелями в виде позолоченных цепей. Свой аутфит Татьяна дополнила остроносыми туфлями-лодочками на шпильке и крупными серьгами. Белокурые локоны знаменитость оставила распущенными.