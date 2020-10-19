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Лучше меньше: стилисты «Модного приговора» объяснят, почему много вещей в гардеробе – это беда

Особенно когда вещи подобраны безвкусно и ради количества.

Лучше меньше: стилисты «Модного приговора» объяснят, почему много вещей в гардеробе – это беда
Эвелина Хромченко. Кадр из передачи "Модный приговор"/ Первый канал

Программа «Модный приговор» давно стала видеоэнциклопедией по стилю для миллионов телезрительниц. Ведь участницами шоу становятся простые россиянки, в которых легко узнать себя и свои сложности с гардеробом. Например, многие уже знают, к чему девочку приводит трудное детство — повзрослев, она начинает компенсировать сполна то, чего ей так недоставало.

Как это делала героиня Елена, которую во вторник приведет на модный суд сын Артем. Она росла в многодетной семье, часто ей доставались вещи от старших сестер. И сейчас в погоне за ощущением благополучия она скупает одежду, потому что убеждена – чем больше гардероб, тем выше уровень благосостояния. Только есть в этой истории одно «но». Елена ходит на шопинг в секонд-хэнд. Более того, женщина, по заверениям сына, большую часть своих покупок не надевает!

Елена, героиня шоу "Модный приговор"
Елена, героиня шоу «Модный приговор». Фото: Первый канал

Стилисты «Модного приговора» объяснят героине, почему много — не всегда хорошо, и помогут женщине найти свой стиль. Смотрите мейковер-шоу 20 октября в 10:20 на Первом канале.

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Александр Васильев историк модымода и стильПервый каналПрограмма «Модный приговор»шоу "Модный приговор"Эвелина Хромченко