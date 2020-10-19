«Чувствую себя женщиной-леопардом»: Анна Михалкова позировала в пятнистой шубке

Анна Михалкова не принадлежит к типу актрис, засоряющих свой личный блог кокетливыми фото с новыми луками и модными вещицами. Однако в этот раз актриса решила сделать исключение и похвастаться ценной вещью.

В своем Instagram дочь известного режиссера обнародовала фото в пятнистой шубке, напоминающей мех степного кота. Звезда запечатлелась без макияжа, но с массивными винтажными серьгами с камнями.

«Сегодня чувствую себя немного женщиной-кошкой!! Женщиной-леопардом! Сегодня немного чувствую себя…. женщиной-животным», — подписала она кадр.