«Чувствую себя женщиной-леопардом»: Анна Михалкова позировала в пятнистой шубке

Анна Михалкова не принадлежит к типу актрис, засоряющих свой личный блог кокетливыми фото с новыми луками и модными вещицами. Однако в этот раз актриса решила сделать исключение и похвастаться ценной вещью.
В своем Instagram дочь известного режиссера обнародовала фото в пятнистой шубке, напоминающей мех степного кота. Звезда запечатлелась без макияжа, но с массивными винтажными серьгами с камнями.
«Сегодня чувствую себя немного женщиной-кошкой!! Женщиной-леопардом! Сегодня немного чувствую себя…. женщиной-животным», — подписала она кадр.
«Хорошо, что немного», «Какая Вы классная!», «К лицу!», «Женщина-женщина, в любых нарядах», «Великолепна», «Обожаю ваш юмор», «Этот наряд вас пантерит! Очень красиво и мило!», «Вы, Анна, очень замечательная женщина. Леопард вам к лицу», «АнНикитична, а ведь Вас обманули, Вам втюхали более ценный мех, это шанхайский барс, не иначе», — прокомментировали пост звезды ее фолловеры.