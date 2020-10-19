Алсу в белом пальто оверсайз и черных брюках-чиносах впечатлила стилиста Пугачевой

Алсу в последнее время частенько появляется в свете в укороченных брюках. Тренд на них, к слову, поддержала и стилист Эвелина Хромченко. Она уверена, что длина до щиколоток отлично омолаживает образ и делает его более современным.

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Так, Алсу предстала на вечеринке по поводу дня рождения друга в красном костюме с брюками-чиносами. Этот аутфит получил высокую оценку стилиста Ольги Трофимовой.

«Выглядит совершенно сногсшибательно, стильно и элегантно», — высказалась она о певице.

Укороченные кожаные брюки оказались на знаменитой брюнетке и в студии RU.TV, где она появилась на интервью в программе «Север-шоу». В пару к лакированной модели припыленно-серого цвета Алсу подобрала черную блузку рубашечного кроя.

В чиносах с открытыми щиколотками звезда вышла и на прогулку по улицам Москвы, сочетав брюки с белым двубортным пальто. Его пуговицы повторили оттенок обуви и базовой одежды. Образ артистки впечатлил стилиста Аллы Пугачевой Игоря Гуляева, который выразил свои положительные эмоции с помощью «лайка» под снимком.