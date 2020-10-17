«Не носите босоножки на платформе»: Потемкина дала советы, как стильно выглядеть в легких платьях

Как отметила дизайнер, она не рекомендует надевать пальто на такое платье.

Известный дизайнер Белла Потемкина в Instagram дала несколько советов модницам, как стильно носить легкие платья. По ее словам, к цветочным платьям мини лучше всего подойдут сапоги, а к миди – короткие «казаки».

«Миксуйте эти нежные платья с кедами, кожаными косухами, ботинками на грубой подошве (а-ля гриндерсы) и дерзкими аксессуарами. Не носите босоножки на платформе (их можно сочетать только с короткими шортами летом). Приталивайте платья ремнями с логотипами любимых брендов. Не рекомендую надевать пальто на такое платье — получите скучную классику. Ведите себя в нем подобающе: искренне, легко, летящей походкой, с блеском в глазах и улыбкой на лице. Создавайте романтичные образы в стиле «бохо-шик». Белла Потемкина

«Очень элегантные кадры. Нам понравилось», «Эти платья никогда не выйдут из моды, потому что они просто прекрасны», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Белла Потемкина не только популярный дизайнер, но и Instagram-блогер. У нее есть свой интернет-магазин брендовой одежды, у которого всегда много покупателей.