С акцентом на талию: Навка вслед за Алсу добавила в гардероб трендовые брюки палаццо

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что обе дамы умеют выглядеть статусно и дорого.

Александр Васильев не раз хвалил наряды 45-летней Татьяны Навки. Искусствовед подмечал, что олимпийская чемпионка в танцах на льду всегда одевается с изюминкой, не позволяя себе каких-то явных ошибок в стиле. На красных ковровых дорожках жена Дмитрия Пескова выглядит эффектно и утонченно, и, как говорит ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, все благодаря безукоризненно подобранным аксессуарам и украшениям.

Комплиментов от историка моды удостаивалась и певица Алсу. Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова, по словам Васильева, придерживается главного правила и никогда не нарушает его, оно гласит: между телом и одеждой должно быть расстояние.

Свой отпускной гардероб на каникулах в Сочи Татьяна дополнила трендовыми брюками палаццо. Примечательно, что фигуристка отдала предпочтение кипенно-белому оттенку, сочетав его с контрастной черной блузой на одно плечо.

А вот Алсу сделала ставку на более укороченную модель брюк палаццо, с такой же завышенной талией, что и у Татьяны Навки. Плотная ткань позволила добавить отглаженных стрелок, которые визуально вытянули силуэт знаменитости. А босоножки на расписном каблуке завершили аутфит певицы.