«Жизнь других» в Люксембурге: почему школьники в 18 лет идут в первый класс
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Развернется и уйдет»: экстрасенс об участии Тимати в «Холостяке»
Видео

С акцентом на талию: Навка вслед за Алсу добавила в гардероб трендовые брюки палаццо

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что обе дамы умеют выглядеть статусно и дорого.

С акцентом на талию: Навка вслед за Алсу добавила в гардероб трендовые брюки палаццо
Татьяна Навка. Фото: Globallookpress.com

Александр Васильев не раз хвалил наряды 45-летней Татьяны Навки. Искусствовед подмечал, что олимпийская чемпионка в танцах на льду всегда одевается с изюминкой, не позволяя себе каких-то явных ошибок в стиле. На красных ковровых дорожках жена Дмитрия Пескова выглядит эффектно и утонченно, и, как говорит ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, все благодаря безукоризненно подобранным аксессуарам и украшениям.

Комплиментов от историка моды удостаивалась и певица Алсу. Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова, по словам Васильева, придерживается главного правила и никогда не нарушает его, оно гласит: между телом и одеждой должно быть расстояние.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка на отдыхе в Сочи облачилась в трендовые кипенно-белые брюки палаццо. Фото: Instagram.com/tatiana_navka

Свой отпускной гардероб на каникулах в Сочи Татьяна дополнила трендовыми брюками палаццо. Примечательно, что фигуристка отдала предпочтение кипенно-белому оттенку, сочетав его с контрастной черной блузой на одно плечо.

Певица Алсу
Обновками хвасталась и Алсу, но она отдала предпочтение более укороченной модели. Фото: Instagram.com/alsou_a

А вот Алсу сделала ставку на более укороченную модель брюк палаццо, с такой же завышенной талией, что и у Татьяны Навки. Плотная ткань позволила добавить отглаженных стрелок, которые визуально вытянули силуэт знаменитости. А босоножки на расписном каблуке завершили аутфит певицы.

Тэги

Алсуестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастамода и стильНовости googleТатьяна Навка