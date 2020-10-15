Алсу в белоснежных брюках клеш и жакете поднялась на сцену с «особенной» девочкой

Алсу была одной из первых звезд, кто стал соблюдать режим самоизоляции весной. Даже когда произошло послабление карантинных мер, певица еще несколько недель оставалась в своем особняке с мужем Яном Абрамовым и детьми — Микеллой, Сафиной и Рафаэлем. Но осенью светская жизнь в Москве вернулась в прежнее русло. Артистка, как и ее коллеги, стала посещать вечеринки, возобновила выступления, а недавно побывала на «Детской Новой волне» в Крыму.

37-летняя певица обычно не часто выходит в свет. Но после длительного заточения в четырех стенах даже она стала больше видеться с друзьями. Недавно Алсу встретилась со своей подругой Жанной Мартиросян, а также снялась в передаче Елены Север. Артистка всегда радовала поклонников своими образами. Этой осенью она отдает предпочтение укороченным брюкам и рубашкам с открытой линией плеч.

А накануне девушка стала участницей фестиваля «Белая трость», который организовала Диана Гурцкая. В рамках проекта звезды выступают с детьми, у которых есть проблемы со зрением. Алсу поднялась на сцену с такой особенной девочкой, которая облачилась в пышное голубое платье из органзы. Сама певица надела белоснежный брючный костюм. На ней был жакет и брюки клеш.

Поклонники восхитились тем, как выглядела артистка. «Вы прелестны!!», «Белый ваш цвет на 100%», «При такой фигуре и лице все идет», «Такая стройная» , «Какая вы хорошая», — стали писать пользователи Сети. К слову, также в этот день выбрала белый наряд Яна Чурикова, которая стала ведущей концерта. Она надела белые зауженные брюки и жакет-мантию. По словам звезды, этот наряд она одела уже в третий раз.