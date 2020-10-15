«Очень хорошо вписываются в повседневность»: Хромченко назвала ультрамодную женскую рубашку

В эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказали об очередной суперакутальной вещи, на которую обращают внимание многие женщины. Ее оценят любительницы спокойного и удобного гардероба.
Речь идет о теплых рубашках, которые современные модницы носят не только по прямому назначению, но и в качестве жакета, а также вместо верхней одежды, заменяя ими куртки, тренчи и пальто.
На подиуме Первого канала предстала гостья программы, которая примерила такую рубаху с лонгсливом, летящими широкими брюками плиссе и шляпкой.
«Теплые рубашки – это хит сезона осень-зима 2020-2021. Периодически появляются какие-то вирусные вещи, которые покоряют все пространство, начиная от магазинов первых линий и заканчивая масс-маркетом. Теплые рубашки — это ровно тот момент. Они очень хорошо вписываются в контекст повседневности», — прокомментировала образ Эвелина Хромченко.