«Очень хорошо вписываются в повседневность»: Хромченко назвала ультрамодную женскую рубашку

В эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказали об очередной суперакутальной вещи, на которую обращают внимание многие женщины. Ее оценят любительницы спокойного и удобного гардероба.

Речь идет о теплых рубашках, которые современные модницы носят не только по прямому назначению, но и в качестве жакета, а также вместо верхней одежды, заменяя ими куртки, тренчи и пальто.

На подиуме Первого канала предстала гостья программы, которая примерила такую рубаху с лонгсливом, летящими широкими брюками плиссе и шляпкой.