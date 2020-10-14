Стеша Маликова в кожаных брюках дополнила образ сумкой Chanel за 350 тысяч рублей

Стеша Маликова не скрывает, что ей нравится выглядеть стильно. Минувшей весной она смогла не только подготовится к сессии, но и выпустить первую коллекцию одежды собственного бренда. Так как наряды пользовались спросом, дочка композитора Дмитрия Маликова и Елены Изаксон решила продолжить деятельность и недавно выпустила осеннюю коллекцию.

Теперь Стеша старается контролировать все: от подбора материала, до дизайна. Зачастую она первая примеряет новые наряды. И делится впечатлениями с папой. Накануне девушка отправилась на прогулку в кожаных укороченных брюках, которые сочетала с курткой-рубашкой своего бренда. Наряд цвета хаки она дополнила сумкой-конвертом Chanel оливкового оттенка, которая стоит около 350 тысяч рублей. Модница прогулялась по парку, насладившись теплой осенней погодой, вслед за Юлией Меньшовой.

«Волшебное время», — отметила она.

Поклонники отметили, что ей очень идут приглушенные цвета и актуальные брюки из кожи. Дочка Маликова получила много комплиментов. Подписчики считают, что она целеустремленная девушка, которая олицетворяет свое поколение.