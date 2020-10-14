«Подтянутая и стройная»: Пугачева в джинсах и свитере оверсайз предстала с Юдашкиным

Алла Пугачева уже долгие годы поддерживает дружеские отношения с четой Юдашкиных. Модельер не раз шил для артистки концертные наряды. Именно в его платьях-балахонах она много лет выступала на сцене. В этом году жена кутюрье Марина Юдашкина была в гостях в замке звезды и поздравляла детей Примадонны — семилетних двойняшек Лизу и Гарри с началом учебы в школе.

А теперь праздник настал в доме самого модельера. Ему исполнилось 57 лет. Значимую дату он решил отметить не в кругу родных, как обычно, а в детокс-клинике, куда приехал с супругой. Но это не помешало друзьям и знакомым поздравить именинника в соцсети. Так, к примеру, сделала и Алла Борисовна. Она опубликовала семейное фото, на котором позирует с Максимом Галкиным и четой Юдашкиных. Певица была облачена в джинсы с подворотами и нежно-розовый свитер оверсайз. Белые ботильоны на танкетке дополнили ее стильный лук. Пугачева обнимала Валентина Абрамовича.

«Мой чудесный, замечательный дружище. С днем рождения! Люблю тебя, ценю твой талант творить и дружить. Душой с тобой в этот день», — написала звезда.

А поклонники восхитились тем, как выглядит 71-летняя артистка. «Алла вы прям девочка, очень хорошо выглядите, такая худенькая», «Фото шикарное. Портретный вариант эпохи… Короче, очень красиво!», «Алла такая стильная», — стали комментировать пост подписчики. К слову, ранее в похожем наряде Пугачева заглядывала в гости к другу Игорю Гуляеву. Тогда имиджмейкер-стилист Ольга Трофимова отметила, что нюдовые оттенки идут певице.

«Алла Борисовна любит, чаще всего, наряжаться в светлые, пастельные тона. Естественно, укороченные брюки вытягивают зрительно силуэт. Алла Борисовна находится в прекрасной физической форме, подтянутая, стройная. У нее получился легкий, воздушный и нежный по цветовой гамме образ», — высказывалась эксперт.

Также поздравила Юдашкина певица Жасмин. Она поделилась фото с именинником. Девушка была облачена в изумрудное платье в пол из шифона.

«Многие мужчины раздевают женщин глазами, а он, когда видит женщину, уже знает, как ее одеть — да так, чтобы она почувствовала себя королевой. Мой добрый друг и автор лучших моих нарядов, Валентин Юдашкин, с днем рождения! Самое главное — здоровья! Пусть никогда не покидает муза! Тепла семейного очага с Мариночкой и веселого смеха маленьких Аркаши и Толика вокруг вас! С праздником!» — написала она.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.