52-летняя Стриженова в платье миди с горошком и очках-лисичках предстала в «Останкино»

В свои 52 года Екатерина Стриженова успевает не только заниматься домашними делами, нянчиться с двухлетним внуком Петей Петровичем (Так, малыша называют домашние, — Прим. ред.), она также активно снимается на ТВ, ведет ряд передач на Первом канале и посещает светские мероприятия. Не удивительно, что актриса старается выглядеть элегантно и женственно.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что жена кинорежиссера отдает предпочтение исключительно статусным нарядам. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что Екатерина знает, как подчеркнуть достоинства своей фигуры: сделать талию визуально меньше, а линию декольте более изящной.

«Она умело лепит из себя стройную женщину», — отмечал в 7days Александр Васильев, расхваливая луки теледивы.

На съемках программы «Время покажет» на Первом канале 52-летняя Екатерина Стриженова появилась в лаконичном платье миди с белым горошком на черном фоне. Примечательно, что актриса отдала предпочтение приталенному силуэту, последовав совету Александра Васильева. Образ теледивы дополнили очки-лисички, а акцентной деталью стала алая помада, которой жена Александра Стриженова подкрасила губы, сделав яркий макияж на площадке передачи.