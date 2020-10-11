«Хорошо забытое старое»: Васильев рассказал, какая прическа с кудрями вернулась в моду

Зрители Первого канала узнали, что некогда подзабытая дамами прическа с химзавивкой вновь вернулась в моду. Об этом рассказал Александр Васильев в эфире программы «Модный приговор».

С крутыми кудряшками на длинных волосах вышла на телеподиум страны преображенная гостья шоу. Ее прическа вызвала бурное обсуждение в студии – кому-то она понравилась, включая саму девушку, а кому-то не очень. В любом случае, она не осталась незамеченной.

«Этот мелкий бес – химзавивка – шестимесячная, а может быть, даже и более, была очень популярной в середине 70-х годов, когда в музыкальный мир ворвался модный стиль «диско». Ее возвращение сегодня – это дань моде 70-х, в первую очередь. А во вторую очередь, выглядит все это ново. Почему? А потому что все новое – это хорошо забытое старое!» — поведал историк моды.

Эвелина Хромченко назвала эту прическу «большой удачей» и предложила «молча аплодировать» ей.

Ранее мы писали о другом тренде, который пришел к нам из «диско». В настоящий момент актуальны сумочки-игрушки, оформленные в виде виниловых пластинок. Хромченко также посоветовала обратить внимание на аксессуары, оформленные в виде крупных жемчужин.