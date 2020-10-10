«Люблю осень»: Ани Лорак выбрала шелковую блузку и глянцевый плащ для прогулки

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских певец, но при этом и самой скромной. Она не часто дает интервью, а своей личной жизни почти ничего не рассказывает. После развода с турецким бизнесменом девушка стала встречаться с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, но их почти не видят вместе. Минувшим летом артистка не расставалась с дочкой Софией. Они провели время в Греции. А теперь девушка вновь вернулась к привычным рабочим будням в столице.

С наступлением осени Лорак стала реже надевать платья. Она отдает предпочтения брючным костюмам и джинсам. Многие восхищаются красотой артистки. А в субботу, 10 октября, певица отправилась на прогулку. Она решила похвастаться новым образом. Девушка предстала в лосинах и черной шелковой блузке. Наряд дополнили ботильоны с квадратным мысом, которые в тренде в этом сезоне. Глянцевый плащ стал изюминкой ее осеннего лука.

«Люблю осень. Принимать краски природы. Чувствовать, меняться со временем, но не изменять себе», — написала звезда.

Многие коллеги и поклонники восхитились красотой Лорак. В 42 года она может похвастаться безупречной кожей. Подписчики также оценили ее аутфит. «Я не могу эту квадратную моду на обувь», «Какая же красивая», «Так похудела», «Худышка любимая! Осень такая же яркая и потрясающе красивая, как и ты, дорогая», «Прическа какая красивая. А талия, талия! Наша Дюймовочка, такая хрупкая и необыкновенно нежная», — прокомментировали пост подписчики.