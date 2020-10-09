«Я блондинка! Итак яркая»: Брежнева в брюках-дудочках и топе с накидкой устроила дефиле

При этом жена музыкального продюсера Константина Меладзе призналась, что топ был явно узковат, и не подошел ей по размеру. Но этой детали никто из присутствующих и не заметил.

38-летняя Вера Брежнева слывет первой модницей. Она открыла свой собственный косметический бренд, кроме того, многие модные дома предлагают экс-солистке группы «ВИА Гра» брать их авторские вечерние наряды для презентаций. Поэтому отправляясь на светское мероприятие, она не спешит пополнять гардероб новым платьем или костюмом, а просто одалживает наряд у дизайнеров. Таким образом, поп-дива экономит крупные суммы на туалетах, появляясь на красных дорожках в вещах, которые ей по сути и не принадлежат. Об этом сама Вера говорила в одном из своих интервью.

На одной из фан-страничек певицы появились кадры, которые ранее сама Брежнева публиковала в личном профиле. На них возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе устроила импровизированное дефиле на лестнице. Артистка облачилась в монохромный образ, примерив брюки-дудочки с высокой посадкой, акцентной деталью стал ремень. Также дизайнеры подобрали для певицы топ с накидкой, который, впрочем, пришелся Вере не по размеру. Экс-солистка группы «ВИА Гра» уточнила, что этот предмет гардероба был ей немного тесноват. Но такой детали никто из присутствующих не заметил. Аутфит знаменитости дополнили остроносые «золотые» туфли-лодочки на шпильке.