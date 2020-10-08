«Какой классный образ»: Бузова отметилась в джинсах со стразами и кожаном тренче рыжего цвета

Ольга Бузова не раз заявляла, что создает тренды. Девушка не скрывает, что любит находиться в центре внимания. Она выпускает свою коллекцию одежды, а также регулярно покупает наряды и обувь люксовых брендов. Так на днях телеведущая похвасталась новой сумкой Bottega Veneta, о которой долго мечтала. На обновки девушка тратит сотни рублей. Летом она также хвасталась трендовыми босоножками и туфлями Jimmy Choo.

Теперь на работе Ольга каждый раз предстает в женственных нарядах. Она не боится экспериментировать и порой носит парики или украшает лицо клеющимися стразами. Часто девушке удается одной из первых подхватить новые тренды. Накануне она появилась на съемочной площадке и облачилась в наряд, который ей подобрала стилист. Если в прошлый раз ей выдали платье и каблуки, на теперь Бузова облачилась в кэжуальный лук.

Девушка позировала в светлых джинсах, усыпанных стразами, а также черной футболке с принтом и кожаном тренче рыжего цвета. Волосы она заплела в две косички.

«Сейчас вам покажу полностью лук-лучок просто офигенный! Просто, когда Катюха работает, я так люблю, потому что мы всегда балуемся. Посмотрите, какой классный образ мы подобрали сегодня. И футболочка, и джинсики, и сверху тренчик. Возвращаются 2000-е и стразики снова появляются, аппликации. На моем лицее стразики появились уже давно. Кстати, давно не клеила. Мне нравится этот образ», — поделилась звезда.

Поклонникам образ Ольги пришелся по вкусу. К тому же кожаные тренчи актуальны этой осенью. Ксения Бородина и Нино Нинидзе уже отметились в таких нарядах.

А вот Юлия Савичева предпочла классический тренч из плотной ткани. Певица облачилась в джинсы и белую рубашку. Девушка подчеркнула рыжий цвет волос, отдав предпочтение тренчу пастельно-оливкового цвета.