Закупилась овощами: Водянова в юбке макси и песочном джемпере отметилась на рынке

Наталья Водянова не скрывает, что очень любит свою родину. Ее мама Лариса с особенной сестрой Оксаной, которая страдает ДЦП и аутизмом, до сих пор живут в Нижнем Новгороде. По словам модели, она уговаривала родительницу переехать, но женщина не хочет покидать свой дом. Сама звезда подиумов давно живет в Париже с пятью детьми и своим возлюбленным Антуаном Арно, за которого в сентябре вышла замуж.
Последние недели Наталья провела не на море, наслаждаясь медовым месяцем, а на показах, которые прошли в рамках парижской Недели моды. На днях девушка вышла в свет с возлюбленным. Она сначала стали гостями на показе Dior, а потом пришли на шоу Louis Vuitton.
В фан-аккаунте звезды появилось фото, на котором она запечатлена на рынке. Девушка выбирала овощи на прилавке. При этом Наталья выглядела стильно в белой юбке макси и песочном джемпере. Массивные черные ботинки и сумка Louis Vuitton дополняли ее образ. Этим кадром, как оказалось, ранее делилась сама модель, когда путешествовала по Италии.
«Наталья, вы прекрасны», «Вы само очарование», «Очень красивая», «Красоту ничем не испортишь», «Милая, очаровательная, настоящая и естественная», — стали комментировать фото пользователи Сети.