Закупилась овощами: Водянова в юбке макси и песочном джемпере отметилась на рынке

Наталья Водянова не скрывает, что очень любит свою родину. Ее мама Лариса с особенной сестрой Оксаной, которая страдает ДЦП и аутизмом, до сих пор живут в Нижнем Новгороде. По словам модели, она уговаривала родительницу переехать, но женщина не хочет покидать свой дом. Сама звезда подиумов давно живет в Париже с пятью детьми и своим возлюбленным Антуаном Арно, за которого в сентябре вышла замуж.

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Последние недели Наталья провела не на море, наслаждаясь медовым месяцем, а на показах, которые прошли в рамках парижской Недели моды. На днях девушка вышла в свет с возлюбленным. Она сначала стали гостями на показе Dior, а потом пришли на шоу Louis Vuitton.

В фан-аккаунте звезды появилось фото, на котором она запечатлена на рынке. Девушка выбирала овощи на прилавке. При этом Наталья выглядела стильно в белой юбке макси и песочном джемпере. Массивные черные ботинки и сумка Louis Vuitton дополняли ее образ. Этим кадром, как оказалось, ранее делилась сама модель, когда путешествовала по Италии.