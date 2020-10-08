По стопам матери: дочь Кейт Мосс впервые вышла на подиум Недели моды

Дебют 18-летней Лилы хоть и прошел без зрителей, но это девушку нисколько не расстроило.

18-летняя дочь супермодели Кейт Мосс — Лила — пошла по стопам матери. Причем на высоких каблуках. 6 октября девушка дебютировала как модель на Неделе моды в Париже. Выйдя на подиум, она участвовала в показе весенне-летней коллекции 2021 года от итальянского бренда Miu Miu. Мероприятие прошло на площадке без зрителей и транслировалось онлайн.

«Спасибо, что позволили мне дебютировать на шоу, о котором только можно мечтать», — написала Лила в Instagram, выложив фото и видео с показа.

Несмотря на первый выход на подиум, девушка смотрелась собранной и уверенной в себе. Хотя, возможно, это от того, что вокруг не было зрителей.

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Сначала Лила вышла на подиум в черном пиджаке оверсайз в сочетании с синей рубашкой и мини-юбкой со стразами. Затем она примерила голубое платье с ярким неоновым бантом на талии. А завершила показ в блестящем розовом топе с завязками на шее и оранжевой мини-юбке. Вы можете увидеть ее на ролике, опубликованном брендом. Дочь супермодели появляется на 0:15, 3:54 и 8:32 минутах видео.

Напомним, что Лила родилась в результате отношений Кейт Мосс с издателем Джефферсоном Хэком. Однако ее родители не были женаты и расстались вскоре после появления дочери.