«Идеально»: Водянова в молочном плаще и кожаных брюках-палаццо отметилась на выставке

Этой осенью Наталья Водянова вышла замуж за миллионера Антуана Арно. Свадьбу пара планировала на лето, но вмешалась пандемия коронавируса, поэтому от церемонии пришлось отказаться. Изначально ее перенесли на неопределенный срок, но в середине сентября стало известно, что влюбленные все-таки поженились.

Как такового медового месяца муж с женой не устраивали — решили отложить. Вместо этого они совершили несколько семейных выходов в свет. На этот раз Водянова отправилась в музей на фотовыставку современной художницы.

«Начали день с невероятной ретроспективы работ Синди Шерман», — сообщила модель в stories.

Для культурного выхода в свет Водянова облачилась в бордовую водолазку и широкие кожаные брюки палаццо. Дизайнер одежды Сергей Никулин отдал должное вкусу и стилю супермодели.

«На Наталье Водяновой априори не может быть нетрендовых и немодных вещей! В таком сочетании, как выгуляла Наталья свой комплект, все является модным: завышенная талия, безразмерные плащи в мужском стиле, широкие брюки. Все прекрасно, все классно! По цветовой гамме коричневый с молочным оттенком всегда был есть и будет идеально сочетаться. Десять баллов из пяти!» — восхитился Сергей Никулин.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин окончил факультет дизайн костюма в МХПИ. Занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий.