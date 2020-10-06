Цена кусается: платья с животными из коллекции Виктории Бекхэм раскупили как горячие пирожки

Собственный бренд одежды певица и супруга популярного футболиста запустила несколько лет назад.

Экс-солистка Spice Girls Виктория Бэкхэм запустила собственный бренд одежды еще в 2007 году. Жена бывшего капитана сборной Англии, футболиста Дэвида Бекхэма, успевает не только воспитывать троих сыновей и дочь, но и делать успешную карьеру в мире моды. Первую коллекцию платьев она выпустила более десяти лет назад. Наряды высоко оценили мировые эксперты и их сразу же определили в самые фешенебельные магазины мира.

На днях Виктория представила свою новую коллекцию весна-лето — 2021, а на показ привела только мужа и дочь. Кстати, создавать новые наряды для нее дизайнер решила именно на карантине.

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Тем временем Виктория напомнила своим фанатам в Instagram о предыдущей коллекции — осень-зима — 2019/20. Одним из самых ярких в ней получилось приталенное со струящейся юбкой платье с изображениями лесных животных. Наряд с вырезом на спине и объемными рукавами сшит из шелка. Его цена — 1590 фунтов стерлингов (более 161 тысячи рублей). Несмотря на довольно кусающуюся стоимость, платья раскупили как горячие пирожки. Об этом написал Fashion Time.