«Сразу подчеркивает вашу талию»: Бородина похвасталась изумрудным пальто из шерсти

Ксения Бородина тратит сотни тысяч рублей на люксовые вещи. При этом она не скрывает, что за некоторые сумки, к примеру, ей жалко отдавать крупные суммы денег. Своих дочерей Марусю и Теону телеведущая с детства одевает в наряды известных марок. Каждый сезон девушка привыкла обновлять гардероб. С наступлением осени она стала искать новинки и трендовые обновки. Недавно звезда уже похвасталась плюшевой шубкой и кожаным жакетом.

После очередного насыщенного дня Ксения решила похвастать очередным приобретением. Телеведущая понимает, что скоро похолодает, поэтому купила пальто изумрудного цвета из шерсти. Она надела его и покрасовалась на камеру. Из обуви на девушке были лоферы на толстой подошве.

«Хочу передать вам цвет пальто. Он какой-то нереальный! Очень красивый цвет и на осень сейчас самое оно. Ткань очень приятная. Когда вы спрашиваете, что сейчас носить. Качество пальто на высоте. Специальный пояс здесь. Обязательно, девочки, не забываем про пояса. Это сразу подчеркивает вашу талию», — поделилась Бородина.

Потом она переоделась в такое же пальто, но песочного цвета. Телеведущая не стала скрывать, что оно тоже ей нравится. «Я люблю так пояс затягивать, мне больше нравится. Не люблю, когда тютелька в тютельку. Посмотрите, очень удобное», — похвасталась звезда. Поклонники поблагодарили девушку за советы. Многие давно считают ее иконой стиля.