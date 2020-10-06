«Не боится быть яркой»: модный эксперт разобрала наряд Татьяны Тарасовой

В минувший выходной телезрители Первого канала увидели первый выпуск «Ледникового периода». Тем временем организаторы отсняли уже четвертый. Об этом в своем Instagram сообщила председатель жюри, заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. На съемки она отправилась в ярком наряде. Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова отметила, что цвет одежды удачно гармонирует с ее цветотипом — светлыми волосами и яркими губами.

«Татьяна Анатольевна любит красивые яркие ткани, мех, неординарные принты. Она сильная, незаурядная личность, не боится быть яркой, поэтому и наряды выбирает тоже яркие. Благодаря трапециевидной накидке из парчовой ткани с узором «огурец», который очень популярен в этом сезоне, умело скрыла недостатки фигуры. Модным акцентом здесь стал ярко-бирюзовый мех, который эффектно сочетается с губной помадой цвета фуксии. Красивая, стильная», — сказала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — имидж-стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы — более 10 лет.