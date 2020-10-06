Хромченко назвала детали гардероба, заменив которые, женщина будет выглядеть моложе

На шоу «Модный приговор» пришла красивая, но не очень уверенная в себе девушка по имени Олеся. Преображать ее взялся «народный стилист», который выбрал для девушки полосатую рубаху, кожаную прямую юбку, лавандовый тренч, черные колготки и туфельки на шпильке с ремешком на щиколотке.
В одной из программ Эвелина Хромченко рассказывала, что подобную обувь могут себе позволить только обладательницы хрупких лодыжек. Если же они полноваты, ремешок будет усугублять и визуально укорачивать ноги, делая походку более тяжелой.
Зная об этой позиции ведущей, не трудно было догадаться, что обувь в новом образе Олеси, как и в целом ее стиль, не очень понравились фэшн-эксперту. А муж участницы модного проекта и вовсе заявил, что она теперь выглядит заметно старше своих лет. Соведущая Александра Васильева, тем не менее, сказала, что, убрав определенные детали и компенсировав их другими элементами, комплект может смотреться гораздо выигрышнее на героине шоу.
«Если мы заменим юбку на кюлоты той же самой длины, то образ станет юнее. Если сделаем нашей героине вместо этой асимметричной волны конский хвост, то ее образ немедленно станет легче. Если поменяем эти туфли на сникерсы, то ей будет не только удобнее передвигаться со своим 10-летним ребенком, но это сделает образ еще и более молодым. Изменив всего несколько маленьких нюансов, мы можем добиться значительно более молодого и свежего вида», — пояснила Эвелина Хромченко.