Хромченко назвала детали гардероба, заменив которые, женщина будет выглядеть моложе

На шоу «Модный приговор» пришла красивая, но не очень уверенная в себе девушка по имени Олеся. Преображать ее взялся «народный стилист», который выбрал для девушки полосатую рубаху, кожаную прямую юбку, лавандовый тренч, черные колготки и туфельки на шпильке с ремешком на щиколотке.

В одной из программ Эвелина Хромченко рассказывала, что подобную обувь могут себе позволить только обладательницы хрупких лодыжек. Если же они полноваты, ремешок будет усугублять и визуально укорачивать ноги, делая походку более тяжелой.

Зная об этой позиции ведущей, не трудно было догадаться, что обувь в новом образе Олеси, как и в целом ее стиль, не очень понравились фэшн-эксперту. А муж участницы модного проекта и вовсе заявил, что она теперь выглядит заметно старше своих лет. Соведущая Александра Васильева, тем не менее, сказала, что, убрав определенные детали и компенсировав их другими элементами, комплект может смотреться гораздо выигрышнее на героине шоу.