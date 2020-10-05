«Редкий случай»: Бузова в силуэтном платье миди с открытой спиной отметилась на съемках

Ольга Бузова любит проводить время дома. Но чаще всего она едва находит время на сон. В последнее время девушка даже стала редко видеться со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Появились слухи, что они расстались. Однако блогер накануне одарил ее цветами и объятиями. К слову, артистка теперь не только снимается в шоу, но и участвует в проекте «Ледниковый период». Первый выход на лед оказался не совсем удачным, поэтому она планирует еще больше тренироваться.

Тем временем на съемках «Дома-2» Ольга продолжает хвастаться женственными образами. Недавно она показывала пышное платье в горох, потом мерила джемпер и мини-юбку. Теперь стилисты подобрали для нее яркий и очень элегантный лук. Телеведущая облачилась в силуэтное платье миди с открытой спиной. Наряд кораллового цвета подчеркнул ее талию и стройные ноги. Черные туфли-лодочки на шпильке завершили образ.

«Тот редкий случай, когда я на каблуках. Какой образ потрясающий подобрали мне. А приехала я как бы на спорте в кроссовках, а мне туфли выдали. Ой, так тоже хорошо со светом. У нас начинается «Человек года» и я его ведущая Ольга Бузова пошла работать», — поделилась звезда.

Перед выходом на площадку девушка получила комплименты от коллег. «Красотка», — заметили они. Крупные серьги в тон платью визуально удлинили шею звезды. Поклонники были очарованы луком телеведущей. Многие признались, что соскучились по ее образам.