«Удачное сочетание»: Пегова отметилась в платье-футляре молочного цвета и трендовых ботинках

Ирина Пегова после карантина, который провела с родными в Выксе, неустанно работает. Она не скрывает, что скучала по съемкам. Ко всему прочему, теперь девушка регулярно тренируется на льду, так как участвует в проекте «Ледниковый период».

Еще месяц назад многие поклонники заметили, что актриса постройнела. Она всегда обладала нестандартной фигурой, но это не мешало ей женственно одеваться. Теперь артистка не стесняется носить даже мини.

После очередного насыщенного дня утро Ирины началось с модной фотосессии. Она поделилась кадрами с бекстейджа. В кадре девушка сидела в гостиной с камином. Она была облачена в платье-футляр молочного цвета и грубые черные ботинки на шнуровке.

Наряд подчеркнул фигуру актрисы и позволил показать постройневшие ноги. Легкие кудры и неброский макияж с акцентом на глаза дополнил ее образ.

Поклонники восхитились красотой 42-летней звезды. Многие посчитали, что она похорошела. А для портала Teleprogramma.pro ее модный лук оценила имиджмейкер-стилист Ольга Трофимова.

«Отличный пример того, как можно удачно и правильно замиксовать трендовые ботинки со шнуровкой с вполне элегантным платьем. Черное + белое — всегда удачное сочетание, а если это делает блондинка с ноткой рыжеватости в волосах, то это смотрится стильно, пикантно, женственно и в то же время по последним трендовым позициям. Яркий пример того, как разная обувь к одну и тому же платью кардинально меняет в целом образ. Представим данным наряд с классическими лодочками и уже не будет такого эффекта и визуального и стилистического. Ирина же надела платье с грубыми ботинками на мужской манер, которые задают образу характер, подчеркивают сложную артистичную личность. Все актеры личности непростые и в свои образы они добавляют пикантности, нестандартности и где-то даже экстравагантности», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.