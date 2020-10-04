Модница недели: образы Ксенофонтовой, Андоленко и Олькиной оценили эксперты

В списке очередных осенних теленовинок – детективная история «Спасская», мистическая драма «Гадалка-2» и продолжение любимой многими комедийной «Кухни». Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение специалистов, насколько гармонично, модно и в целом удачно выглядят главные героини этих проектов. Наши эксперты поделились своими суждениями на этот счет, дали эксклюзивные комментарии, оценили наряды по 10-балльной системе.

Карина Андоленко – сериал «Спасская» (Россия 1)

Следователь Анна Спасская в исполнении Карины Андоленко – принципиальная блондинка с острым умом и твердым характером. А главная ее задача – распутать любое преступление во что бы то ни стало. С этими задачами Спасская безоговорочно справляется. А вот насколько образ героини слился с ее нарядами – оценили эксперты.

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева считает, что сценический образ Карины Андоленко в роли Анны Спасской абсолютно органичен с ее должностью и характером работы, ее характером и деловой хваткой.

«Все лаконично и сдержанно, ахромно в цветовом комбинировании, в классическом деловом стиле. Весь образ рассказывает нам о деловой женщине. Но несмотря на сдержанность и бесцветность, все современно, стильно, с присутствием макияжа и ухоженности, что свидетельствует о наличии счастливой личной жизни. Второй ее образ более динамичен, но также соответствует специфике ее работы. У нее мужская профессия, что и отражено в одежде мужского стиля: рубашке и джинсах. Цвет рубашки выгодно подсвечивает ухоженное лицо нашей героини. Все уместно, в соответствии с сюжетом и в гармонии с самой Кариной. Она абсолютно органична в этой роли и этих образах. Для меня, 10 баллов однозначно» — рассказала Тимиряева.

Эксперт по имиджу Елена Бестави отметила, что сочетание черного и белого – это союз открытости и неприступности.

«Сочетание белого и черного очень сильное, потому что по психологии цвета – белый ассоциируется с чистотой. Не просто так белые одежды выбирают учителя в Индии. Люди, мнение которых будет истиной в последней инстанции. Черный выстраивает дистанцию. Образ Карины – жесткий, человека знающего, что ему нужно. Единственное, что смягчает весь образ – это светло-серое кашемировое пальто. Оно напоминает, что при всей своей жесткости, перед нами девушка. Второй образ строится на голубом цвете. На ней строгая мужская рубашка, для комфорта. Характер читается в образе. 10 баллов», — сказала Бестави.

Дизайнер Геннадий Горбачев отметил, что образ Спасской довольно небрежный.

«Возможно, это специально выбранный характер героини, но небрежно выпирающая рубашка из брюк и висящее мешком пальто убивает женственность Карины, подчеркивая в ней образ безразличной к своей внешности женщины. Второй наряд ничем не отличается от среднестатистического образа российской женщины со средним доходом. Джинсы низкого качества и, по всей видимости, мужская рубашка, которую она одела непонятно для чего. Оценка – 1 балл», — прокомментировал Горбачев.

больше по теме Модница недели: образы Куликовой, Трояновой и Вилковой оценили эксперты

Екатерина Олькина – сериал «Гадалка-2» (Первый канал)

Люсю – помощницу майора полиции, которая обладает необычными способностями, сыграла Екатерина Олькина. Первая часть мистического детектива вышла зимой прошлого года. Этой осенью Первый канал начал показ второй части картины, но неожиданно его приостановил.

Лариса Тимиряева считает, что Екатерину Олькину неслучайно нарядили как француженку.

«Именно француженки ничего не выставляя напоказ, притягивают к себе внимание, так как несут внутри себя мощную сексуальную энергетику, которая невидима, но энергетически считывается. У нашей героини также внутренняя необычная энергетика, поэтому, естественно, французский стиль лег на нее идеально. Тем более он гармонично сочетается с природным типажом актрисы и ее цветовым колоритом внешности. Мне все понятно. Второй образ подчеркнул ее нежность и женственность. Теплый оттенок белого цвета гармонично сочетается с волосами цвета горького шоколада и цветом глаз, подчеркивает ее мягкость. V — образный вырез горловины удлинил шею и подчеркнул хрупкость. Она выглядит беззащитной, «светлой» женщиной, которой нужна поддержка и «плечо». Образ отражает характер роли и сюжета, а также сочетается с внешними характеристиками актрисы — 10 баллов», — сказала Тимиряева.

Елена Бестави отметила, что мягкость героини Екатерины выражается через ткани.

«Коричневый цвет – это один из основных цветов натурального стиля. А в нем одна из эмоций – естественность. То есть когда не нужно никому ничего доказывать, потому что ты такой, какой ты есть. Но при всем при этом пальто строгих форм. Четкость и слаженность дают состояние покоя. Тоже эмоция цвета. Героиня несмотря на то, что ее всерьез не воспринимают сотрудники полиции, она все равно делает потихоньку свое дело. 10 баллов», — объяснила Бестави.

Геннадий Горбачев рассказал, что образ Олькиной – самый удачный из всех трех представленных.

«Сочетание оттенков коричневого и пудрового цвета беретки. Стиль свободной творческой натуры с утонченным стилистическим вкусом к жизни. 10 баллов», — отметил стилист.

Елена Ксенофонтова – сериал «Кухня. Война за отель» (телеканал СТС)

Образ 47-летней Ксенофонтовой очаровал женскую половину экспертов.

Лариса Тимиряева отметила, что образ Елены в роли Элеоноры отражает суть ее характера — волевой, амбициозной, дерзкой, с деловой хваткой, женщины.

«Брючный костюм в деловом стиле, с металлизированным блеском, который усиливает как жесткость линий жакета, так и отражает жесткость характера героини, показывает мужскую хватку. Но наряду с такой жесткостью и мужским стилем, откровенно обнажена грудь, акцентируя сексуальность. Столкновение мужского и женского, добавили контраста и шарма всему образу. К тому же героиня специально направляет взоры на обнаженную часть груди, разместив там украшение. Ей не 20 лет, но она не боится конкуренции, поскольку уверенна в себе и своей привлекательности. Прическа с начесом напоминает гриву льва — она лидер. Ставлю десятку однозначно, поскольку стилисту не только удалось передать характер героини, но и увязать этот образ с нежным, женственным типажом Елены Ксенофонтовой. 10 баллов. Браво!», — сказала Тимиряева.

Елена Бестави отметила, что двубортный блейзер – это классика жанра.

«Именно блестящий жакет – это маст-хэв следующего сезона. В коллекции Армани были похожие с застежкой на одну пуговицу. Хороша! Я бы и 100 баллов ей здесь поставила. Второй образ в меховом пальто тоже маст-хэв. Могу предположить, что оно из меха ламы. Все линии добавляют мягкости образу. Нотку аристократизма добавил шелковый платок. Цвет пальто – светло-бежевый очень актуальный в этом сезоне. 10 баллов», — подвела итог Бестави.

Геннадий Горбачев рассказал, что образ Елены в жакете довольно неплох, но слишком массивное колье округлой формы не подходит.

«Нарушает всю геометрию V-образного ворота пиджака и укорачивает шею. На втором снимке — хорошее стильное пальто нежно-бежевого оттенка, но платок не вписывается своим массивным принятом. Интересно увидеть образ целиком, а пока 5 баллов», — сказал Горбачев.

больше по теме Модница недели: образы Ходченковой, Снигирь и Урсуляк оценили эксперты

Подводим итоги

Средний балл за образ Карины Андоленко эксперты оценили на 7. Екатерина Олькина набрала максимальное количество – 10 баллов. А Елена Ксенофонтова – 8,5 балла.

Но нам интересно и мнение читателей.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Получила образование в международной школе имиджелогии Art in Style и Институте репутационных технологий АРТ&ИМИДЖ.

Елена Бестави – эксперт по имиджу. fвтор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

Геннадий Горбачев – дизайнер, основатель собственного бренда одежды.