«Мисс зефирище»: Ляйсан Утяшева в пышном платье Dior отметилась на съемках «Танцев»

Ляйсан Утяшева недавно посетила бутик Александра Терехова. Девушка выбрала себе лаконичное платье песочного цвета для светского раута. В последнее время экс-гимнастка все чаще тратит деньги на брендовые наряды. Она посещает модные показы не только в России, но также Франции и Италии. Более того, жена Павла Воли сильно похудела, поэтому все чаще облачается в роскошные платья по фигуре.

Недавно Утяшева делилась кадрами, на которых гуляла с мужем в парке. Для таких случаев она чаще всего выбирает спортивный костюм. А вот на сцене спортсменка блистает в роскошных образах. Недавно она отметилась в джинсовом платье-бюстье на шоу «Танцы», который Ляйсан ведет много лет. А на кастинге проекта в Белоруссии она предстала в очень пышном мини-платье Dior из фатина пудрвого цвета. В соцсети звезда опубликовала кадры со съемок.

«Я сегодня мисс зефирище. Мне кажется, вот так надо. Я такая вся на пумпончиках», — заявила она.

Из гримерного вагончика телеведущая вышла на улицу, где поздоровалась с Мигелем и другими наставниками. Она буквально сияла, находясь в прекрасном настроении. «Сколько будет эмоций… А в гостях у нас Александр Гудков! Встречайте», — поделилась Утяшева.

Поклонники восхитились ее образом. Многие отметили, что ей очень идут наряды в стиле бэби-долл. «Ляйсан, любуюсь вами. Какая вы легкая, кокетливая, нежная в этом прекрасном образе», «Ой, какая вы классная в этом платье!!!! Прям девочка-девочка, как говорят», «Вы такая классная! Такая родная, без всяких понтов, приземленная», «Такое воздушное», — прокомментировали пост подписчики.