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Звездный гость

Стильная классика: Кудрявцева в удлиненном жакете и белоснежной блузке позировала на работе

Телеведущая восхитила поклонников элегантным нарядом.

Стильная классика: Кудрявцева в удлиненном жакете и белоснежной блузке позировала на работе
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева недавно дала большое интервью Ксении Собчак. Она пообщалась с коллегой по душам. Кстати, жена Константина Богомолова раскритиковала стиль блондинки. По словам Ксении, последние несколько лет Лера стала одеваться иначе и новые образы телеведущей ей очень нравится. К слову, она действительно теперь почти не носит пышные платья и наряды усыпанные стразами, воланами и рюшами.

На работе Лера носит облегающие и лаконичные платья, а также брючные костюмы, а для прогулок чаще всего отдает предпочтение джинсам и ярким спортивным костюмам. В 49 лет она обладает стройной фигурой, поэтому не боится носить силуэтные образы. Так очередной выходной Кудрявцева провела в «Останкино» на съемках. Она по-традиции показала, как готовится к съемкам. Девушка запечатлела не только коллег по съемке, но и себя.

На этот раз Лера предстала в классическом брючном костюме. Она позировала в удлиненном жакете и брюках чиносах. Белоснежная блузка дополнила лук, как и алая помада. Коллеги с восхищением смотрели на блондинку. А поклонники одарили ее комплиментами. «Какая талия», «Ну просто куколка», «Ксения вам завидует, вы всегда классно выглядите», «Такая сногсшибательная», «Вы лучшая», — стали писать пользователи Сети.

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