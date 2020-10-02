В стиле ретро: Климову в мини-платье со шлейфом в крупную клетку запечатлели с телефоном

42-летняя Екатерина Климова на съемочной площадке предстала в ретро образе. Примечательно, что для импровизированной фотосессии актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» выбрала неординарное платье длины мини со шлейфом в крупную клетку, оттенок которой перекликался с аккуратным воротничком. Кроме того, особое внимание экс-возлюбленная Гелы Месхи уделила обуви, в частности, знаменитость сделал ставку на серебристые босоножки на шпильке. В руках актриса держала трубку от телефона, которую она подносила к лицу, словно только-только раздался долгожданный звонок.

Примечательно, что студийные кадры с бэкстэйджа были сняты на камеру смартфона с помощью специального приложения «бумеранг». Бывшая возлюбленная Гелы Месхи кокетливо улыбалась на съемках, давая понять, что в этой атмосфере она чувствует себя легко и непринужденно. К слову, Екатерине сделали легкую укладку, завив локоны актрисы в кудри.