Жакеты, платья и брюки: стильные образы беременных Натальи Подольской и Марины Ким

Модный эксперт Лариса Тимиряева рассказала порталу Teleprogramma.pro, как выглядеть привлекательно и стильно во время беременности на примере всеми узнаваемых артистов.

Беременность – одно из самых счастливых состояний женщины, а самая красивая женщина — счастливая. Так что, беременность, сама по себе красит женщину, а как поддержать и подчеркнуть эту красоту с помощью одежды и аксессуаров, разберем на конкретных примерах. О моде для будущих мамочек нашим читателям рассказала имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.

«Прежде чем перейти к разбору образов, хочу уточнить, что внешность, фигура и эмоциональное состояние меняются постепенно, в течении девяти месяцев, и также постепенно будет меняться и стиль. При создании образов, приоритетом будут являться удобство, комфорт, натуральность и безопасность, а уже потом мода. Благо, что сейчас такой огромный диапазон модных тенденций, что легко моду адаптировать под себя, а не подгоняя себя под моду. Не для кого не секрет, что мода для беременных — это отдельная индустрия и я рекомендую приобретать одежду в специализированных магазинах, поскольку там все предусмотрено для удобства и безопасности вынашивания ребенка», — сразу пояснила эксперт.

Звездные модницы в ожидании «чуда»

В 2020 году готовятся стать мамами певица Наталья Подольская и известная ведущая Марина Ким. На их примерах мы рассмотрим, как можно выглядеть стильно, когда ваша фигура преобразилась.

«Стиль беременной женщины меняется и развивается в соответствии с внешними и внутренними изменениями: физическими, эмоциональными и гормональными, которые происходят в этот период с женщиной. В первом семестре беременности добрую службу для придания стройности силуэту сослужит запах, завышенная талия и вертикальные линии», — пояснила Тимиряева.

«В моде утрированный объем и вещи размера оверсайз, которые тоже будут как нельзя кстати. Модные в осеннем сезоне кейпы и пончо — палочка-выручалочка для «интересного положения». Обратите внимание на образ Марины Ким, он просто соткан из модных трендов: объем, накидка кейп, клетка, бахрома — все стильно, модно и удобно», — отметила Лариса.

«Чем больше округляется женщина, тем женственнее, мягче и нежнее она начинает выглядеть. Самое время носить женственные платья с модным акцентным объемным воротником, который просто на пике в 2020 году.

Добавить контраста в образ поможет модная тенденция совмещения в единое целое женского и мужского (инь и ян в «одном флаконе»). Женственное платье — рубашка — это то, что нужно», — высказалась эксперт.

«Ну и самая главная модная тенденция для создания стильных образов с округлившимся животиком — многослойность. Многослойные образы помогают модно обыграть изменения в фигуре и расширяют диапазон для применения модных трендов», — отметила Тимиряева.

«Обратите внимание на ультра-модный многослойный образ Натальи Подольской, в легком, струящемся платье в бельевом стиле, с леопардовым принтом, надетого на черную футболку, а поверх него надет еще и черный жакет в мужском стиле. Образ обыгран стильной панамой, удобными слипонами и изящно завершен цепочкой с кулоном. Получился модный, молодежный, дерзкий и абсолютно гармоничный многослойный образ, сотканный из модных трендов

Но тема многослойности не так проста, как кажется, и по мере увеличения объемов в теле, объемы в многослойности нужно сокращать,чтобы не перегрузить образ. Ближе к концу беременности достаточно будет двух слоев. Просто палочкой выручалочкой послужит кардиган, надетый поверх платья. Его не застегнутые полы создадут две вертикальные линии, которые визуально вытянут силуэт и придадут ему стройности и легкости. Плюс ко всему, кардиган добавит образу уюта и согреет», — рассказала эксперт.

Тимиряева подчеркивает, что главное условие модной многослойности — одеться так, чтобы каждый слой был виден. По ее словам, здесь, главное, не переборщить с объемами.

«Модная тенденция «Мужской стиль в женской моде» с применением в образе жакета в мужском стиле — это то, что можно и нужно носить беременным в течение всего срока. Такой пиджак структурирует силуэт, выравнивает линию плеча и добавляет элегантности и презентабельности. А также, как я уже говорила ранее, на контрасте с мужским стилем, женственность подчеркивается более утонченно. Женщина будет выглядеть хрупко и изящно», — также отметила Лариса.

«Беременность не болезнь и не отменяет посещение светских мероприятий и вечерних выходов. Красиво обыграть свое «интересное положение», прикрыв при этом от посторонних глаз животик, поможет летнее пальто, пыльник, любая объемная накидка лаконичного кроя из качественного материала, держащего форму. Полы такого пальто лучше не застегивать, чтобы создать две вертикальные линии, что поможет визуально вытянуть силуэт, сделав его выше и стройнее.

Создавая модные стильные образы для беременной женщины, главным критерием будет являться удобство и натуральность, а красоты добавит ощущение счастья и предвкушение появления долгожданного малыша», — добавила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.