«Горжусь»: Собчак в приталенном пальто и платье с открытой спиной поддержала Богомолова

Телеведущая поделилась кадрами с вечера журнала GQ и высказала свое отношение к слухам о беременности.

Ксения Собчак уже год состоит в браке с Константином Богомоловым. Поклонники отмечают, что не видели ранее телеведущую до такой степени влюбленной в мужчину. Блондинка посещает театр, где ее избранник работает режиссером, старается делать ему сюрпризы и часто сопровождает на важных мероприятиях. Недавно пара провела вместе отпуск, а потом отметила годовщину со дня свадьбы. Уже долгое время ходят слухи о беременности журналистки, но она обычно даже их не комментирует.

Накануне в Москве состоялся светский ужин журнала GQ. На мероприятии появились многие звезды, включая Яну Рудковскую, Филиппа Киркова, Даву, Светлану Бондарчук и других известных персон. Не смогла пропустить такое событие и Собчак. Она сопровождала мужа, облаченная в черное платье-сорочку из струящегося шелка с открытой спиной. Свое длинное приталенное пальто блондинка сняла, когда пришла на ужин. Богомолов оделся с ней в одной цветовой гамме.

Свободный фасон наряда снова подогрел слухи о беременности. Ксения на этот раз решила не молчать и едко отреагировала на домыслы журналистов.

«Вчера на вечере GQ был неожиданный fullhouse. Горжусь своим продюсером-худруком. Голосуйте! И приходите на премьеру Тараса Бульбы в театр! Видимо, люди соскучились по общению. Соскучились и „журналисты“», — отметила Собчак. «Я уже и забыла, что перед любым светским ужином ты должен как сквозь голубей на площади Сан-Марко, опасаясь что голуби накакают и испортят пальто, пройти сквозь сунутые под нос камеры с вопросом «когда Платону ждать сестренку?» и «что подарил Константин на годовщину?»», — добавила звезда.

Поклонники отметили, что телеведущая прекрасно выглядит. Многие оценили ее иронию. «Бооооже, как Вы светитесь, выглядите очень женственно и красиво!», «Красивая пара. И видно Ксения Анатольевна, что вы счастливы», «Вопрос с сестренкой Платону так и не раскрыт», «Как же Ксюша похорошела при Богомолове», «Очень хороша», «Стоило ожидать таких вопросов», — прокомментировали пост подписчики.