Светский выход: Юдашкина в платье миди на одно плечо и плетенных босоножках посетила вечеринку

62-летняя Марина Юдашкина не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий этой осени — вечеринку глянцевого журнала GQ. Среди именитых гостей на мероприятии также отметились: Яна Рудковская, шоумен Давид Манукян, поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров и многие другие.

Жена именитого модельера Валентина Юдашкина появилась на публике в лаконичном и женственном наряде. Ранее избранница кутюрье говорила о том, что, готовясь к тому или иному мероприятию, званому ужину, празднику или торжеству, она обязательно заезжает в бутик своего мужа для того, чтобы выбрать элегантный наряд.

На этот раз Марина облачилась в платье миди на одно плечо, отдав предпочтение стилю total black. От ярких украшений и драгоценностей возлюбленная модельера отказалась, оставив только брендовые часы на запястье. Вечерний аутфит Юдашкиной дополнили плетенные босоножки, а свои белокурые локоны она оставила распущенными, уложив их в пышную прическу, которая обрамляла лицо.

Марина Юдашкина крайне редко появляется на публике без своего мужа, модельера Валентина Юдашкина. Для кутюрье возлюбленная стала надежной опорой и поддержкой. У пары есть общая дочка Галина, которая подарила родителям двоих внуков: Анатолия и Аркадия. Мальчики вместе с мамой и папой находятся в Гонконге. А с бабушкой и дедушкой общаются пока только по видеосвязи.