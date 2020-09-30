Цепи – идеально: Хромченко объяснила, какие украшения идут крупным дамам

Ни для кого не секрет, что дамы крупные и миниатюрные должны носить разные не только по размеру, но и по фасону вещи. А иначе выдающиеся достоинства пышек могут превратиться в недостаток. С украшениями – та же история.

Корпулентные модницы должны примерять изделия аксессуарной группы немалых размеров. Об этом заговорили на очередном шоу «Модный приговор» в эфире Первого канала. Эвелина Хромченко предложила женщинам с формами обратить внимание на актуальные в нынешнем сезоне крупные цепи. Их многослойные разновеликие варианты здесь будут просто идеальны. Они зрительно вытягивают силуэт, продляют вырез, а вместе с ним и шею, и не теряются на одежде.

Александр Васильев тоже настоятельно рекомендовал обладательницам заметной фигуры отказаться от мелкой бижутерии.