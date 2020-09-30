Как менялась Моника Беллуччи: видео
Видео
Тайные знаки и мировое господство: звезды, которые могут состоять в связях с масонами
Видео

Цепи – идеально: Хромченко объяснила, какие украшения идут крупным дамам

Васильев на «Модном приговоре» тоже дал несколько компетентных советов.

Цепи – идеально: Хромченко объяснила, какие украшения идут крупным дамам
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Ни для кого не секрет, что дамы крупные и миниатюрные должны носить разные не только по размеру, но и по фасону вещи. А иначе выдающиеся достоинства пышек могут превратиться в недостаток. С украшениями – та же история.

Корпулентные модницы должны примерять изделия аксессуарной группы немалых размеров. Об этом заговорили на очередном шоу «Модный приговор» в эфире Первого канала. Эвелина Хромченко предложила женщинам с формами обратить внимание на актуальные в нынешнем сезоне крупные цепи. Их многослойные разновеликие варианты здесь будут просто идеальны. Они зрительно вытягивают силуэт, продляют вырез, а вместе с ним и шею, и не теряются на одежде.

Александр Васильев тоже настоятельно рекомендовал обладательницам заметной фигуры отказаться от мелкой бижутерии.

«Им пойдут крупные бусы с большими жемчужинами, крупные шары, какие-то вытянутые формы», — заметил историк моды.

Такие украшения полным лучше не носить
Такие украшения полным лучше не носить. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Тэги

Александр Васильевмода и стильМодный приговорчто модноЭвелина Хромченко