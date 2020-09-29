Эксперты «Модного приговора» объяснят, почему от старых вещей нужно избавляться

На этой неделе в популярной программе преобразят несколько ярких героинь.

Программу «Модный приговор» любят многие телезрительницы. Благодаря советам, которыми щедро делятся эксперты – стилист Эвелина Хромченко и историк моды Александр Васильев, можно всегда быть в тренде и выглядеть современно. На этой неделе в студии шоу преобразят сразу нескольких ярких героинь нестандартных пропорций.

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Дама с 14-м размером груди, любительница ярких и вызывающих «цыганских» платьев, а также поклонница бусиков – за перевоплощениями этих участниц будет интересно наблюдать многим зрителям.

А вот героиня пятничного выпуска программы Ольга Николаевна никак не соприкасается с миром моды. Женщина живет прошлым, и весь ее гардероб наполнен одеждой советских времен. Она не бывает на шопинге, и даже если сын подарит что-то из современных вещей – носить не станет. Дело в том, что участница программы, которую привел на передачу сын Александр, не понимает, для чего покупать новую одежду, если старая в отличном состоянии или даже совсем новая. Эксперты «Модного приговора» как раз объясняет ей, почему гардероб нужно обновлять и регулярно избавляться от старья.

Смотрите программу «Модный приговор» на Первом канале со вторника по пятницу в 10-55.